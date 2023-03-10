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محادثات جديدة بين أطراف النزاع اليمني في جنيف لتبادل أسرى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 11:21 مساء
محادثات جديدة بين أطراف النزاع اليمني في جنيف لتبادل أسرى
مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في استعراض عسكري في مأرب، 26 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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أعلنت الحكومة اليمنية والحوثيون أن الأطراف المتحاربة في اليمن ستجري محادثات في جنيف اعتبارا من السبت لمناقشة تبادل الأسرى بين الأطراف المنخرطة في الصراع.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ماجد فضائل في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الحومية سبأ «تستمر المفاوضات 11 يوما، من أجل التوصّل الى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين»، حسب وكالة «فرانس برس».

أمّا رئيس وفد الحوثيين إلى جنيف عبدالقادر المرتضى، فقال في تغريدة له على تويتر «نأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني».

محادثات بعد الاتفاق بين السعودية وإيران
يأتي ذلك بعد نحو عام من إعلان الحوثيين عن موافقتهم على تبادل جديد للأسرى سيشهد إطلاق سراح 1400 متمرد في مقابل 823 مقاتلًا مواليًا للحكومة، بينهم 16 سعوديًا وثلاثة مواطنين سودانيين.

وعقدت الأطراف المتحاربة منذ ذلك الحين سلسلة محادثات في العاصمة الأردنية عمّان لم تسفر عن أي تطورات.

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وستبدأ محادثات السبت غداة إعلان السعودية وإيران أنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من دعمهما الأطراف المتنازعة في حرب اليمن المتواصلة منذ 2014 والتي قتل فيها آلاف اليمنيين.

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