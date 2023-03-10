الشرطة الإسرائيلية تعلن وفاة جريح أصيب في هجوم تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة، بوفاة أحد المصابين الثلاثة برصاص فلسطيني مسلّح مساء أمس الخميس في تل أبيب.

وقال دين إلسدون «توفي أحد الجرحى الثلاثة» من دون أن يحدد هوية الضحية. وقُتِل المهاجم البالغ 23 عاما، وهو عضو في الجناح العسكري لحركة حماس، برصاص الشرطة بُعيد الهجوم.

مقتل 5 فلسينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، مقتل فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة مقتل ثلاث فلسطينيين، في عدوان للاحتلال، فيما قُتل فلسطيني آخر نفذ هجومًا في تل أبيب أسفر عن ثلاثة جرحى، قبل أن يتوفى أحدهم.

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وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان «في وقت سابق من صباح اليوم (الجمعة) وصل مسلح فلسطيني يحمل سكاكين وعبوات ناسفة إلى محيط مستوطنة معاليه شمرون»، القريبة من مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف الجيش أن «مستوطناً رصد الفلسطيني (...) وأطلق النار عليه وتمكّن من شلّ حركته». وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكد ناطق باسم جيش الاحتلال مقتل الفلسطيني.