العراق يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب العراق عن ترحيبه الجمعة بالاتفاق بين السعودية وإيران، على استئناف علاقتيهما الدبلوماسية المنقطعة منذ العام 2016، معتبراً أن ذلك بداية لـ«صفحة جديدة» من العلاقات بين البلدين، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

واعتبرت الخارجية العراقية أن الاتفاق الذي كشف عنه الجمعة هو بداية «صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين»، مشيرةً إلى «المساعي التي بذلتها الحكومةُ العراقيَّة في هذا الإطار»، حيث استضافت بغداد عدة جولات مفاوضات بين الطرفين، ورسخت «قاعدة رصينة من الحوار»، وصولاً للاتفاق الذي «يعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة.. يُؤذِن بتدشين مرحلة جديدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».