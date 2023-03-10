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«استشهاد» فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 01:38 مساء
«استشهاد» فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية المحتلة
شارع ديزنغوف في تل أبيب بعد هجوم مسلح نفذه فلسطيني، 9 مارس 2023. (أ ف ب)
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«استشهد» فلسطيني الجمعة برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك غداة «استشهاد» ثلاث فلسطينيين، في عدوان للاحتلال، فيما «استشهد» فلسطيني آخر نفذ هجوما في تل أبيب أسفر عن ثلاثة جرحى، قبل أن يتوفى أحدهم.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان «في وقت سابق من صباح اليوم (الجمعة) وصل مسلح فلسطيني يحمل سكاكين وعبوات ناسفة إلى محيط مستوطنة معاليه شمرون»، القريبة من مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف الجيش أن «مستوطنا رصد الفلسطيني (...) وأطلق النار عليه وتمكّن من شلّ حركته».

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أكد ناطق باسم جيش الاحتلال مقتل الفلسطيني.

 «استشهاد عبد الكريم بديع الشيخ»
فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاماً)، عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية».

وأكدّ الجيش أن قواته قامت «بتفتيش المنطقة ولم يتم العثور على مشتبه بهم إضافيين في الموقع».

- شرطة الاحتلال: «وفاة أحد الجرحى الثلاثة» في هجوم تل أبيب متأثرا بجروحه

وأطلق فلسطيني الخميس، النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب وجرح ثلاثة أشخاص، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

وأعلنت حركة حماس أن منفذ الهجوم هو «الشهيد القسامي البطل المعتزّ بالله صلاح الخواجا» (23 عاما)، مؤكدة أنه «أسير محرّر»، مضيفة أنّ العملية «جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال».

«التحرّك فورا لهدم منزل»
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه أصدر الأمر «بالتحرّك فورا لهدم منزل» الخواجا في قرية نعلين، بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وذكر شهود أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا منزل المعتز بالله خواجا حوالى منتصف ليل الخميس الجمعة (22,00 ت غ الخميس).

وجرت مواجهات في القرية خلال العملية، فيما قال جيش الاحتلال إن «مشتبها بهم ألقوا عبوات ناسفة وعشرات الزجاجات الحارقة وحجارة»، موضحا أن «القوات الإسرائيلية قامت باطلاق أعيرة نارية» أسفرت عن سقوط جريح واحد، على حد قول الاحتلال.

وأضاف أن «اثنين من أفراد عائلة (الخواجا) أوقفا ونقلا إلى مقر الشين بت للاستجوابهما بشكل معمق».

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