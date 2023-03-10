عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

القاهرة - بوابة الوسط

كان الهدف المعلن للإدارة الأميركية واضحاً، فالأوامر الموجهة إلى القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي التي أرسلت إلى الصحراء العراقية في 20 مارس 2003، كانت مصادرة أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي يملكها نظام صدام حسين، لكن قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) لم تعثر على أي أسلحة دمار شامل.

في المقابل، ما حصل هو الإطاحة وبلمح البصر بالرئيس صدام حسين الذي اعتلى السلطة في العراق منذ العام 1979، وبينما تعهّد جورج بوش «بفرض ديموقراطية ليبرالية» كبديل عن النظام، وفق ما يشرح المحلّل سامويل هيلفونت لوكالة «فرانس برس» لكن «الولايات المتحدة كانت تجهل كلّ شيء عن العراق».

ويتابع المحلل، وهو أستاذ مساعد في الاستراتيجية والسياسة في الكلية البحرية للدراسات العليا في كاليفورنيا، «لم يفهموا لا طبيعة المجتمع العراقي ولا طبيعة النظام الذي أطاحوا به».

صور قمع المساجين

في الواقع، فتح الغزو الباب أمام مشاهد لا ينساها العالم ولا العراقيون، فبعد الاحتلال انتشرت صور قمع المساجين في السجون العراقية، خاصة سجن أبو غريب، كما فتح الباب لسلسلة من الأحداث الدامية على المستوي الداخلي، ومنها هجوم في 22 فبراير 2006 ضد مرقد شيعي في سامراء (شمال بغداد) كان الشرارة في اندلاع حرب طائفية، ووقوع أعمال عنف غير مسبوقة استمرّت حتى العام 2008.

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ومنذ العام 2003 وحتى العام 2011، تاريخ انسحاب القوات الأميركية من العراق، قتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وفق منظمة «ضحايا حرب العراق». في المقابل، فقدت الولايات المتحدة قرابة 4500 عنصر في العراق.

وكانت الصدمة الأخيرة التي تعرّض لها العراق، سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من البلاد في صيف العام 2014، شملت نحو ثلث مساحة العراق، وانتهت أواخر العام 2017، عندما أعلنت بغداد «الانتصار» العسكري على التنظيم بعد معارك ضارية ودعم من تحالف دولي بقيادة واشنطن.

أفرزت أحداث العنف خلال العقدين الماضيين، تغييراً عميقاً في المجتمع العراقي الذي يتميز بتنوعه العرقي والمذهبي الكبير، وأصبح العراق يعيش حالة فوضى بعدما كان يعيش حالة حرب.

وتوترت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي ويسعى للمزيد من الصلاحيات، خصوصا بشأن ملفّ صادرات النفط التي تخرج من الإقليم.

وأواخر العام 2019، شهدت مناطق عديدة في البلاد لكن خصوصاً العاصمة بغداد، احتجاجات واسعة غير مسبوقة، تنديداً بـالفساد و«سوء الإدارة» و«التدخّل» الإيراني في شؤون العراق.

وأعقبت التظاهرات التي تعرّضت لقمع شديد، انتخابات تشريعية مبكرة في أكتوبر 2021، وتطلّب الأمر من الأحزاب السياسية الغارقة في ممارسات الفساد والتحاصص، عاماً كاملاً قبل الاتفاق على اسم رئيس جديد للوزراء، بعد مواجهات دامية بين فصائل مسلحة شيعية.

«الفساد متجذّر في العراق»

واليوم، يؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حديث لوكالة «فرانس برس» أنه يريد معالجة الفساد «وفقا للسياقات القانونية»، في بلد تهيمن هذه الآفة على أغلب مؤسساته ويحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة من أكثر الدول فسادا في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

لكن هذه مهمة صعبة، لأن «الفساد متجذّر في العراق»، وفقا للخبير السياسي الكندي العراقي حمزة حداد.

ويقول حداد «نحن نتحدث عن الذكرى العشرين (للاجتياح)، لكن أي عراقي سيقول لك بأن الفساد بدأ بالازدهار في زمن العقوبات» الدولية التي فرضت على نظام صدام حسين في تسعينات القرن الماضي.



بالإضافة إلى ذلك، يعاني البلد على الرغم من احتياطاته النفطية الهائلة، من بنى تحتية متهالكة تنعكس انقطاعا في التيار الكهربائي لساعات طويلة كل يوم، وغياب شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، وانتشار الفقر الذي يضرب ثلث سكان العراق البالغ عددهم 42 مليونا.

«دولة في طور التحول الديموقراطي»

لكن العراق، وفق حمزة حداد، «دولة في طور التحول الديموقراطي.. يميل الناس إلى نسيان بأن عشرين سنة تعدّ فترة قصيرة جداً من عمر الدولة».

وحالياً في العراق، حيث ينتمي غالبية السكان إلى المذهب الشيعي، «لا تزال الأحزاب السياسية الشيعية أقوى اللاعبين» على الساحة السياسية، وفق الباحث في معهد واشنطن للأبحاث حمدي مالك.

ويضيف بأنه على الرغم من خلافاتها، فإن «التيارات الشيعية المدعومة من إيران تمكّنت من المحافظة على تماسك معيّن» للحفاظ على علاقاتها، إلا أن طهران «تلعب دوراً حاسماً لضمان بقاء هذا التماسك».

فبعد حرب دامية مع العراق في الثمانينات، أصبحت إيران أقرب حليف للعراق بعد 2003.