شرطة الاحتلال: «وفاة أحد الجرحى الثلاثة» في هجوم تل أبيب متأثرا بجروحه

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد الناطق باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلى، دين إلسدون، لوكالة «فرانس برس»، بوفاة أحد المصابين الثلاثة برصاص فلسطيني مسلّح مساء الخميس في تل أبيب.

وقال دين إلسدون، «توفي أحد الجرحى الثلاثة» دون أن يحدد هوية الضحية.

- سجين سابق بسجون الاحتلال

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقتل منفذ إطلاق النار في تل أبيب أمس وأصاب ثلاثة أشخاص قبل أن يعلن وفاة أحدهم.

- ثلاثة جرحى في إطلاق نار بتل أبيب

أفاد نشطاء فلسطينيون على موقع «تويتر» بأن منفذ العملية يُدعى معتز الخواجا، الذي ينتمي إلى كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

ومعتز الخواجا، كان سجينًا سابقًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو نجل القيادي في حركة حماس الشيخ صلاح الخواجا الذي كان أيضًا سجينًا في السجون الإسرائيلية.