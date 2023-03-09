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سجين سابق بسجون الاحتلال.. مقتل منفذ إطلاق النار في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 10:40 مساء
سجين سابق بسجون الاحتلال.. مقتل منفذ إطلاق النار في تل أبيب
منفذ إطلاق في تل أبيب معتز الخواجا (تويتر)
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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقتل منفذ إطلاق النار، الذي أصاب ثلاثة أشخاص مساء الخميس في تل أبيب، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد نشطاء فلسطينيون على موقع «تويتر» بأن منفذ العملية يُدعى معتز الخواجا، الذي ينتمي إلى كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.

ومعتز الخواجا، كان سجينًا سابقًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو نجل القيادي في حركة حماس الشيخ صلاح الخواجا الذي كان أيضًا سجينًا في السجون الإسرائيلية.

- ثلاثة جرحى في إطلاق نار بتل أبيب

وفي وقت سابق قالت الشرطة في بيان مقتضب: «تحقق الشرطة في شبهة (هجوم إرهابي).. أطلق مشتبه به النار على أحد المارة قبل أن يُحيّده عناصر شرطة». وتم نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى بحسب منظمة الإغاثة «نجمة داود الحمراء».

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