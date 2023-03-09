خطة أممية لتجنب كارثة «صافر» النفطية قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، شراء سفينة - صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قُبالة سواحل اليمن، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية في البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة الأممية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من تولى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة-الصهريج التي ستنقل إليها حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة والتي تتخطى مليون برميل.

و«صافر» التي صُنعت قبل 45 عامًا وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

وكانت منظمة «غرينبيس» البيئية حذرت أخيرًا من أن الناقلة المهجورة تشكل «تهديدًا خطيرًا» على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.