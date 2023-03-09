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الرئيس التونسي يعلن اعتزامه حل المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 01:15 مساء
الرئيس التونسي يعلن اعتزامه حل المجالس البلدية
لوحة تحمل صورة الرئيس التونسي قيس سعيد، تونس، 26 يوليو 2022 (أ ف ب)
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيحل المجالس البلدية التي جرى انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

وقال سعيد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر اليوم الخميس، «سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية، ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف الرئيس التونسي خلال ترؤسه لمجلس وزاري: «سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا».

المستقلون يفوزن بالانتخابات البلدية في 2018 
ونظمت في مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد إثر ثورة 2011، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك ان القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب «النهضة» ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب «نداء تونس» بـ 1600 مقعد.

ولكن إثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.

ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

وصادق البرلمان التونسي في أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.

تكريس السلطة في يد قيس سعيد
ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي جرى إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات الربيع العربي.

وفي يوليو 2022، جرى إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

ومطلع العام الجاري جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو 90% من الناخبين.

وهاجم سعيد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال «اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن.. يريدون ان يلعبوا دور الضحية».

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