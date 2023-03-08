الشرطة الفلسطينية تطلق الغاز المسيل للدموع خلال تشييع مُنفّذ عملية حوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الشرطة الفلسطينية، الأربعاء في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة الغاز المسيل للدموع بعد مشادة أطلق خلالها مشيعون في جنازة عبد الفتاح حسين خروشة عضو حركة حماس الذي قتلته إسرائيل، شعارات مناهضة للسلطة الفلسطينية.

وكان خروشة قُتل الثلاثاء مع خمسة فلسطينيين آخرين فيما أصيب 26 آخرون في مخيم جنين. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن خروشة «متهم بقتل مستوطنين في 26 فبراير في حوارة بالضفة الغربية المحتلة»، بحسب «فرانس برس».

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبد الفتاح خروشة وقالت إن «الشهيد القسامي البطل» هو منفذ عملية حوارة التي قَتل فيها اثنين «من مجرمي المغتصبين». وشارك المئات في مسيرة التشييع التي انطلقت من مستشفى رفيديا باتجاه مخيم عسكر في مدينة نابلس.

الهتاف ضد السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية

وأطلق المشيعون خلال الجنازة هتافات ضد أفراد الشرطة الفلسطينية التي رافقت الجنازة فنعتوهم بـ«الجواسيس» ونعتوا محافظ جنين بـ«الخنزير».

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وأوضح الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، تعقيبا على ما جرى أثناء التشييع «فوجئنا اليوم حين كان الجثمان في مركبة الإسعاف، بمجموعة لا علاقة لها بعائلة الشهيد بخطف الجثمان وإنزاله على الأرض، وحصلت مشادة أثناء قيامهم بالهتاف ضد السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية، وذلك بدلا من شتم الاحتلال مرتكب الجرائم بحق شعبنا».

وأكد أن ذلك استدعى «تدخل قُوى الأمن الفلسطينية لإعادة الجثمان إلى مركبة الإسعاف واستكمال التشييع». وفي جنين سار مشيعون في شوارع المدينة خلال جنازة الفلسطينيين الخمسة الآخرين الذين قتلوا الثلاثاء وهم جميعا في العشرين من العمر.