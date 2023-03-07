«العفو الدولية» تدين إطلاق مستوطنين متهمين بالاعتداء على الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

دانت منظمة العفو الدولية إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ستة مستوطنين، رغم ضلوعهم في الاعتداءات التي وقعت الأحد الماضي ضد المواطنين الفلسطنيين في محافظة نابلس، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وقالت المنظمة إن ظاهرة الإفلات من العقاب هو النمط السائد لمرتكبي العنف من المستوطنين، رغم كثافة واتساع نطاق هجمات يوم الأحد، التي أسفرت عن مقتل فلسطيني، وجرح ما يقرب من 400 آخرين.

وأضافت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: «بالرغم من إظهار نادر للإدانة الدولية لعنف المستوطنين، فقد أفرجت الشرطة الإسرائيلية أمس عن ستة مشتبه بهم، اعتُقلوا فيما يتعلق بالهجمات، في الوقت عينه، أُصدر أمر اعتقال إداري بحق شخصين آخرين، في انتهاك للقانون الدولي».

وتابعت: «لطالما مكنت السلطات الإسرائيلية المستوطنين من شن هجمات ضد الفلسطينيين وحرّضت عليها، وفي بعض الحالات شارك فيها الجنود بشكل مباشر».

«العفو الدولية»: عنف المستوطنين المدعوم من سلطات الاحتلال متفشٍّ

واعتبرت مرايف أن عنف المستوطنين المدعوم من سلطات الاحتلال متفشٍّ في الضفة الغربية المحتلة، وكثيرا ما تُستهدف بلدات وقرى مثل حوارة، التي كانت مركز هجمات يوم الأحد، لأنها محاطة بمستوطنات غير قانونية.

وكان المستوطنون قد نفذوا هجمة شرسة غير مسبوقة في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، في 26 فبراير الماضي، بحماية جيش الاحتلال، بمجمل 300 اعتداء.

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«العفو الدولية»: 93% من التحقيقات أُغلقت دون توجيه اتهام

وتشير التقارير التي أصدرتها منظمة ييش دين الإسرائيلية الحقوقية إلى أن 93% من التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد أُغلقت دون توجيه لائحة اتهام، في الفترة ما بين 2005 و2022، وأن أكثر من 80% من شكاوى الفلسطينيين المقدمة إلى الشرطة الإسرائيلية لم يحقق فيها على الإطلاق.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة فلسطينيين وإصابة عشرة على الأقل بالرصاص في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وقالت الوزارة إن «الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على جنين، في مستشفى جنين الحكومي هم 6 شهداء و 10 إصابات».