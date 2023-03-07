«الصحة المصرية»: مقتل شخص وإصابة 16 بجروح في حادث تصادم قطار

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخص وأصيب ستة عشر آخرون بجروح في حادث تصادم قطار بمحافظة القليوبية في دلتا النيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها «إن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنًا»، مؤكدة إسعاف ستة مصابين. وأمر النائب العام المصري بفتح تحقيق في الواقعة، على أن تتولى النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها مساء اليوم «أن سائق القطار تجاوز السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة».

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وأضاف بيان الهيئة «نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات».

وأشار البيان إلى أنه «تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين

خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار. كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة على الفور للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات».