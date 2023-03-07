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لبنان يستعيد حقّه في التصويت بالأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 02:53 مساء
لبنان يستعيد حقّه في التصويت بالأمم المتحدة
مواطن يحمل علم لبنان. (الإنترنت)
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استعاد لبنان حقّه في التصويت في الأمم المتحدة، بعد أن سددت البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة الدولية في نيويورك المساهمتين السنويتين عن عامي 2022 و2023.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، في بيان اليوم  الثلاثاء، أنها تبلغت «من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك استعادة لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة بموجب إشعار رسمي، بعد أن سددت البعثة بناء على تحاويل مالية واردة لحسابها أخيراً المساهمتين السنويتين المتوجبتين عن العامين 2022 و2023»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«لبنان عاد للعب دوره الطبيعي»
وقال البيان: «بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة».

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وكان لبنان فقد في يناير الماضي، حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا، بسبب تأخره عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وبلغ الحدّ الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان 1.8 مليون دولار.

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