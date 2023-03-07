لويد أوستن: القوات الأميركية يمكن أن تبقى في العراق بناء على طلب بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي تعمل ضمن التحالف الدولي ضد المسلحين هناك، مستعدة للبقاء في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.

وقال الوزير للصحفيين، بعد لقائه رئيس الحكومة العراقية، إن «القوات الأميركية مستعدة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية.. هذه القوات غير قتالية وتعمل على تقديم المشورة والدعم في الحرب ضد الإرهاب التي يقودها العراق، وهذه مهمة حاسمة ونحن فخورون بدعم شركائنا العراقيين»، وفق وكالة «فرانس برس».