  • Alwasat News
Atwasat

قصف إسرائيلي على مطار حلب.. والخارجية السورية: يعكس همجية كيان الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 01:59 مساء
قصف إسرائيلي على مطار حلب.. والخارجية السورية: يعكس همجية كيان الاحتلال
شعار وزارة الخارجية السورية. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، أن «العدوان على مطار حلب الدولي يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي».

وقالت الخارجية، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن «العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سورية إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي».

وأضافت أن «هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

«سورية تحذر الكيان الإسرائيلي»
وأشارت إلى أن «سورية تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة أنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم».

وأعلنت وزارة النقل السورية تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال والتي كانت مبرمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي، إلى مطاري دمشق واللاذقية.

- مطار دمشق الدولي خارج الخدمة جراء عدوان إسرائيلي

ونقلت وكالة «سانا» عن مدير الطيران المدني السوري باسم منصور قوله إن «هذا الإجراء جاء بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، وأدى لخروجه من الخدمة».

ودعا منصور المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية، مشيرا إلى أن الكوادر الفنية بالمؤسسة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار وإزالة آثارها، تمهيداً لإصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرازيل تحقق في قضية المجوهرات.. هل تلقى بولسونارو «هدايا سرية» من السعودية؟

البرازيل تحقق في قضية المجوهرات.. هل تلقى بولسونارو «هدايا سرية» من السعودية؟
«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة

«تويتر» يشهد تعطل الروابط الخارجية في المنصة
«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»

«سان جرمان»: نيمار سيخضع لعملية جراحية في الكاحل وسيغيب بين «3 و4 أشهر»
ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد

ترامب يعد بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية «الكارثية» في يوم واحد
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز

حرب أوكرانيا.. النرويج تجني عائدات غير مسبوقة من النفط والغاز
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق

جريدة «الوسط»: باتيلي يناور لفرض حل من خارج الصندوق
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية

سعيا لخفض معدلات السمنة.. الوجبات الصحية تلقى رواجا في السعودية
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11 مارس

في ذكرى وفاته التسعين.. قناة «الوسط» تنظم ندوة عن المجاهد أحمد الشريف السنوسي 11...
رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن

رئيس النيجر يكشف عن مفاوضات لإطلاق 3 شخصيات ليبية محتجزة في السجن
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
ملك الأردن يبلغ وزير الدفاع الأميركي بخطورة تصاعد العنف في الضفة الغربية
ملك الأردن يبلغ وزير الدفاع الأميركي بخطورة تصاعد العنف في الضفة ...
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين...
وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة
وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها (فيديو)
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها......
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
المزيد
لويد أوستن: القوات الأميركية يمكن أن تبقى في العراق بناء على طلب بغداد
لويد أوستن: القوات الأميركية يمكن أن تبقى في العراق بناء على......
قصف إسرائيلي على مطار حلب.. والخارجية السورية: يعكس همجية كيان الاحتلال
قصف إسرائيلي على مطار حلب.. والخارجية السورية: يعكس همجية ......
رئيس وزراء العراق يؤكد الحرص على «تعزيز العلاقات مع واشنطن»
رئيس وزراء العراق يؤكد الحرص على «تعزيز العلاقات مع واشنطن»...
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة
وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة...
المزيد