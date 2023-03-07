رئيس وزراء العراق يؤكد الحرص على «تعزيز العلاقات مع واشنطن»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة، حرص بلاده على «تعزيز العلاقات» مع واشنطن.

وجرى خلال اللقاء «استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الارهاب، وملاحقة عصابات داعش الإرهابية»، حسبما أفاد بيان لمكتب السوداني.

وأكد السوداني «حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وتوطيدها، على مختلف المستويات والصعد»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».