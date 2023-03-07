وزير الدفاع الأميركي في بغداد في زيارة غير معلنة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى بغداد الثلاثاء في زيارة غير معلنة، على ما جاء في حسابه الرسمي في تويتر، تهدف إلى «إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية»، بين الولايات المتحدة والعراق.

وكتب أوستن في تغريدة «هبطنا في بغداد»، مضيفاً «أنا هنا لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق فيما نمضي قدماً نحو عراقٍ أكثر أمناً واستقراراً وسيادةً»، في حين تأتي الزيارة قبيل الذكرى العشرين للغزو الأميركي للعراق في 20 مارس 2003 والذي أسقط نظام صدام حسين، بحسب وكالة «فرانس برس».