ملك الأردن يبلغ وزير الدفاع الأميركي بخطورة تصاعد العنف في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون أردنيون إن عاهل الأردن الملك عبد الله أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأحد، بأن تصاعد العنف في الضفة الغربية يهدد الاستقرار في المنطقة، وطلب المساعدة في مكافحة عمليات تهريب المخدرات على امتداد حدود بلاده مع سورية والتي ألقى باللوم فيها على فصائل مسلحة تدعمها إيران.

ووصل أوستن إلى الأردن، أمس الأحد، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضًا مصر وإسرائيل، وتهدف لإظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين في المنطقة في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله إيران، وفق «فرانس برس».

وكتب أوستن على تويتر قبل مغادرته أنه سيلتقي مع كبار الزعماء و«يؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا».

تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي

من جهته دعا العاهل الأردني إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي شامل على أساس حل الدولتين. وكان الأردن استضاف اجتماعا إسرائيليا فلسطينيا في مدينة العقبة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين كبار عن الولايات المتحدة ومصر.

وجاء في بيان صادر عن القصر عقب المحادثات بين الملك عبد الله ووزير الدفاع الأميركي أن هناك حاجة «للتهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أية إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام».

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وقال مسؤول أردني، بحسب ما نقلت «رويترز» إن الملك عبد الله بحث مع أوستن مخاوف الأردن بشأن تزايد ترسيخ الفصائل المدعومة من إيران وجودها في جنوب سورية والتي يقول مسؤولون إنها كثفت عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود للوصول إلى أسواق في الخليج.

وقال مسؤولون أردنيون إن عمان ترغب في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لتعزيز الأمن على الحدود، حيث قدمت واشنطن منذ بدء الصراع في سورية قبل ما يزيد عن عشرة أعوام نحو مليار دولار لإنشاء مراكز مراقبة حدودية. وتمتد حدود الأردن مع سورية لمسافة 375 كيلومترا.

مخاوف بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية

وقال مسؤولون أميركيون إن أوستن سيعبر خلال زيارته لإسرائيل عن مخاوفه بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية الذي أثار قلق الأردن والزعماء العرب، كما سيناقش الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات قبيل الأعياد الدينية لدى المسلمين واليهود».

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية قبيل الزيارة بأن المناقشات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على استقرار المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف بأنظمة دفاع جوية وصاروخية متكاملة. ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن مسؤول دفاعي كبير القول إن محور النقاش سيكون «مجموعة التهديدات المرتبطة بإيران بالكامل...».

وأضاف المسؤول «تلك التهديدات تشمل ما تقوم به إيران من تسليح وتدريب وتمويل لجماعات عنيفة تعمل بالوكالة عنها، وعمليات عدوانية في البحر وتهديدات إلكترونية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وهجمات بالطائرات المسيرة».