«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الإثنين دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة في لبنان، بعد أكثر من أربعة أشهر على شغور المنصب في البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متسارع.

وقال نصرالله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي تكريماً لجرحى حزبه وأسراه «المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أنّ المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية»، مؤكداً أنه «ليس مرشح حزب الله» بل المرشح الذي يدعم وصوله، بحسب «فرانس برس».

وفي 13 فبراير الماضي، حذر ممثلو خمس دول عقدت اجتماعاً بشأن لبنان في باريس، من تداعيات التأخر في انتخاب رئيسًا للجمهورية، وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، فيما تغرق البلاد في انهيار اقتصادي متسارع وشلل سياسي وقضائي.

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وعقد دبلوماسيون وسفراء يمثلون فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر اجتماعًا في السادس من فبراير في باريس مخصصاً لمناقشة الوضع في لبنان، من دون أن يصدر بيان ختامي عنه، وفق «فرانس برس».

إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان

ونقل مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان إثر استقباله سفراء وممثلين عن الدول الخمس في السراي الحكومي، عنهم تأكيدهم أن «عدم انتخاب رئيس جديد سيرتّب إعادة النظر بمجمل العلاقات مع لبنان». وشدّد الدبلوماسيون، وفق البيان، على أن «الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب الرئيس، ومن ثم متابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة».

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب خلفٍ جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح. وزار الدبلوماسيون الخمسة، رئيس البرلمان نبيه بري لوضعه في أجواء الاجتماع الخُماسي في باريس.

وقال فرنسوا دلماس، ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في وقت سابق إنّ الاجتماع كان «تقنياً» ولم يهدف إلى «اتخاذ قرارات». ومنذ آخر جلسة لانتخاب رئيس عقدت في البرلمان في 19 يناير، يعتصم النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا داخل القاعة العامة للمجلس مطالبين بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس.