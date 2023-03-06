الاتحاد الأفريقي يلغي مؤتمر تونس بسبب أزمة المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأفريقي إلغاء مؤتمر كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد انتقاد تصريحات للحكومة والرئيس قيس سعيد هاجمت المهاجرين في البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن ناطقة باسم الاتحاد الأفريقي، قولها في رسالة نصية اليوم الإثنين، إن مؤتمر مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا، والمقرر عقده في منتصف مارس الجاري، جرى تأجيله في الثاني من الشهر نفسه.

ولم يحدد أي بلد مضيف آخر من أجل عقد اللقاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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يذكر أن المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد.

وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع الماضي.