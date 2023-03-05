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وزير الدفاع الأميركي يصل الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 05:36 مساء
وزير الدفاع الأميركي يصل الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل مصر وإسرائيل
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. (الإنترنت).
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أعلن مسؤولون أميركيون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وصل الأردن، الأحد، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضًا إسرائيل ومصر، وتهدف لإظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين في المنطقة في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله إيران.

وكتب أوستن على «تويتر» قبل مغادرته أنه سيلتقي كبار المسؤولين و«يؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا»، بحسب «رويترز».

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية قبيل الزيارة بأن المناقشات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على استقرار المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف بأنظمة دفاع جوية وصاروخية متكاملة.

«مجموعة التهديدات» المرتبطة بإيران
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن مسؤول دفاعي كبير القول إن محور النقاش سيكون «مجموعة التهديدات المرتبطة بإيران بالكامل». وأضاف المسؤول «تلك التهديدات تشمل ما تقوم به إيران من تسليح وتدريب وتمويل لجماعات عنيفة تعمل بالوكالة عنها، وعمليات عدوانية في البحر وتهديدات إلكترونية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وهجمات بالطائرات المسيرة».

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وقال مسؤولون أميركيون إن أوستن سيعبر خلال زيارته لإسرائيل عن مخاوفه بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية الذي أثار قلق الأردن والزعماء العرب، كما سيناقش الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات قبيل الأعياد الدينية لدى المسلمين واليهود.

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