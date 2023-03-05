المعارضة التونسية تتظاهر رغم رفض السلطات منحها التصريح

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات من أنصار «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس قيس سعيّد في العاصمة التونسية الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضاً جرى توقيفهم في الأسابيع الأخيرة في حملة اعتقالات غير مسبوقة.

وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها «حريات حريات دولة البوليس انتهت»، و«أطلقوا سراح الموقوفين» و«يسقط يسقط الانقلاب».

كما رفعوا صورا للمعتقلين كتبوا عليه «حرية» و«لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة».

كان الرئيس قيس سعيد أعن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، وهو يتهم الموقوفين بأنهم «إرهابيون» وبـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات بـ«التعسفية» وهدفها ضرب صفوفها.

«الاعتقالات جزء من سياسة عشوائية»

ورفضت السلطات التونسية الخميس، طلبًا للجبهة لتنظيم هذه التظاهرة، وبرر محافظ تونس العاصمة في بيان الرفض «بتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة».

وخاطب شرطي بزي مدني المتظاهرين قبل انطلاق التظاهرة والمسيرة، «من فضلكم التظاهرة ممنوعة ندعوكم لاحترام القانون»، لكن المحتجين تجاوزوا الحواجز الأمنية للوصول لشارع الحبيب بورقيبة حيث تمركزوا، وفقا لمراسل وكالة «فرانس برس».

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وقال عز الدين الحزقي، وهو ناشط سياسي ووالد جوهر بن مبارك القيادي بالجبهة الموقوف، في تصريحات للصحفيين «الأمن يحمي رئيسا غير شرعي منقلبا ضرب الدولة، يمنعنا من حقنا في التظاهر»، مضيفا «الرئيس وضع كل المؤسسات بين يديه وقسّم الشعب».

«نحن أصحاب قضية وطنية»

من جانبه، أكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في خطاب أمام المتظاهرين أن «الاعتقالات جزء من سياسة عشوائية تطال المعارضين»، مشددا على أنه «نحن أصحاب قضية وطنية لن نتوقف حتى تعود تونس للديموقراطية والمؤسسات».

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد، إنه «جرى إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك» الاحتجاجي.

ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في «جبهة الخلاص الوطني»، جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الإذاعة الخاصة «موزاييك اف إم»، نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام تونسية الخميس أنه جرى توقيف عضوين آخرين في حركة النهضة، هما الصادق شورو وحبيب اللوز.

وقالت النهضة في بيان مساء الخميس، إن التوقيفات تهدف إلى «بثّ الرعب»، ودعت التونسيين إلى «التظاهر السلمي بقوة» الأحد.

وانتقد منظمات حقوقية تونسية ودولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.