سويسرا تخفف عقوباتها على سورية لتسهيل دعم متضرري الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

قررت سويسرا الجمعة تخفيف عقوباتها على سورية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا لمتضرري زلزال السادس من فبراير المدمر، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، يمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالا من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي السورية أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضحت الحكومة الجمعة في بيان أنها قررت توسيع «الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من فبراير»، من دون تحديد مدة الإجراء.

وبالتالي صارت سويسرا تسمح «بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحصل على أموال من الاتحاد».