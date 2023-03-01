  • Alwasat News
Atwasat

غوتيريس يدعو العراقيين إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 04:21 مساء
غوتيريس يدعو العراقيين إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار»
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بغداد. (أ ف ب)
alwasat radio

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، من بغداد العراقيين إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار» ومواصلة العمل على طريق تحقيق «الازدهار والحرية»، خلال زيارة هي الأولى للبلاد منذ ست سنوات، أكد فيها «التضامن» مع العراقيين.

تأتي زيارة غوتيريس تزامنًا مع مرور عشرين عامًا على سقوط نظام صدام حسين على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في مارس من العام 2003.  وأعلن غوتيريس خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء «أنا هنا في زيارة تضامن وللتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في توطيد المؤسسات الديمقراطية... وحقوق الإنسان لكل العراقيين»، بحسب «فرانس برس». 

متطرقًا إلى عدة ملفات مهمة، لا سيما التغير المناخي، رحب غوتيريس بجهود رئيس الوزراء في «معالجة التحديات التي تواجه البلاد بما في ذلك محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة والتنويع الاقتصادي من أجل خفض البطالة وإيجاد فرص للشباب».

العراق احتياطاته بالعملة الأجنبية مئة مليار دولار
يتمتع العراق بثروات نفطية هائلة، ويعتمد على النفط بنسبة 90% من إيراداته، فيما تخطت احتياطاته بالعملة الأجنبية المئة مليار دولار. لكن بعد عقود من الحروب، لا يزال العراق يعاني من تهالك في بنيته التحتية وتلكؤ في اقتصاده الذي لا يزال نموه متعثرًا خارج القطاع النفطي. 

تواجه البلاد كذلك عدم استقرار سياسي مزمن، فرئيس الوزراء الحالي الذي كلّف أواخر العام 2022 بتشكيل الحكومة جاء بعد مناوشات ومفاوضات طويلة الأمد بين الأحزاب الشيعية الكبرى واشتباكات دامية في بغداد في أغسطس 2022. 

-  محادثات بين العراق وإيران حول الأمن والمفاوضات الإقليمية
-  انطلاق فعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

وشهد البلد كذلك في العام 2019 موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة المنددة باختلالات النظام السياسي والبطالة بين الشباب وهيمنة فصائل مسلحة والفساد المزمن وتهالك البنى التحتية بعد عقود من النزاعات. 

العراق: «دائرة عدم الاستقرار والهشاشة» 
وأعرب غوتيريس الذي تعود آخر زيارة له للعراق إلى صيف العام 2017، الأربعاء عن «الأمل» في أن يكسر العراق «دائرة عدم الاستقرار والهشاشة» من أجل الانطلاق نحو «مزيد من الازدهار والحرية والسلام».

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة كذلك بدور العراق «المحوري» في «الاستقرار الإقليمي»، و«التزام الحكومة في تحقيق تقدم في الحوار والدبلوماسية»، في إشارة إلى المفاوضات غير المسبوقة التي تتوسط فيها بغداد بين إيران والسعودية، الخصمين الإقليميين، وذلك على الرغم من أنه وبعد عدة لقاءات مثمرة لا تزال المحادثات بين الطرفين متعثرة حتى الآن.

من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أولويات حكومته من «توفير فرص العمل» و«محاربة الفقر ومكافحة الفساد». وأضاف السوداني «نحن ماضون في إرساء معادلة الاستقرار. حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، واليوم العراق هو مفتاح للحل في المنطقة وليس جزءًا من مشكلة أمنية وسياسية».

وتابع «نعمل على جلب الفرقاء والآراء المتناقضة في العراق الذي نرى أنه يلعب دورًا رياديًا بين الأشقاء والأصدقاء لخلق هذا النظام الإقليمي المستقر والذي ينعكس قطعا على الاستقرار في عموم المنطقة والعالم». 

اقتتال طائفي عنيف وصعود لمتطرفي تنظيم «داعش»
والتقى الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء كذلك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. كما من المقرر أن يقابل أيضًا رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.  ومن المقرر أن يلتقي غوتيريس في وقت لاحق الأربعاء ممثلين عن منظمات تدافع عن حقوق المرأة والشباب، وفق بيان للناطق باسم الأمم المتحدة. 

دشن الغزو الأميركي للعراق في 20 مارس 2003 وسقوط نظام صدام حسين واحدةً من الصفحات الأكثر دمويةً في تاريخ العراق، من محطاتها اقتتال طائفي عنيف وصعود لمتطرفي تنظيم «داعش».

يزور غوتيريس الخميس مخيمًا للنازحين في شمال العراق، قبل أن يتوجه إلى أربيل حيث سيلتقي ممثلين عن حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. ومن العراق يتوجه الأمين العام إلى قطر للمشاركة خصوصًا في قمة أقل البلدان نموًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا

لجنة حقوق الإنسان: احتجاز الناشط أحمد التواتي في مطار بنينا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران

قضية تسميم غامضة لتلميذات تهز إيران
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. الخميس

عبر قناة الوسط «WTV» انطلاق الجولة الثالثة إياب من الدوري الليبي الممتاز.. ...
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات نصف نهائي كأس ليبيا
المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة

المدرب الوطني علي المرجيني يعود للمدينة
الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا

الطوف الجليدي في أنتاركتيكا بأدنى مستوياته مجددا
الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح

الفلسطينية رائدة طه تحمل قضية شعبها على المسرح
«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم

لوشن طبيعي من الجلسرين لترطيب الجسم
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل يستفيد صغار التجار من بطاقة الـ100 ألف دولار؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب: العلاقات مع إسرائيل لن تمس دفاعنا عن حقوق الفلسطينيين
المغرب: العلاقات مع إسرائيل لن تمس دفاعنا عن حقوق الفلسطينيين
حصيلة جديدة.. أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسورية
حصيلة جديدة.. أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا ...
عقود من الحروب.. عمل الأطفال في العراق ما زال «واقعاً مرّاً»
عقود من الحروب.. عمل الأطفال في العراق ما زال «واقعاً مرّاً»
مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية في اليمن
مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية في اليمن
مندوب فلسطين يدعو مجلس الأمن لـ«حماية» مواطنيه المدنيين
مندوب فلسطين يدعو مجلس الأمن لـ«حماية» مواطنيه المدنيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
المزيد
غوتيريس يدعو العراقيين إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار»
غوتيريس يدعو العراقيين إلى «كسر دائرة عدم الاستقرار»...
مدير منظمة الصحة يتفقد مستشفيات شمال غرب سورية في أول زيارة بعد الزلزال
مدير منظمة الصحة يتفقد مستشفيات شمال غرب سورية في أول زيارة ......
سفارة ساحل العاج تتكفل بإيواء 55 مهاجرا بعد طردهم من منازلهم في تونس
سفارة ساحل العاج تتكفل بإيواء 55 مهاجرا بعد طردهم من منازلهم......
مندوب فلسطين يدعو مجلس الأمن لـ«حماية» مواطنيه المدنيين
مندوب فلسطين يدعو مجلس الأمن لـ«حماية» مواطنيه المدنيين...
مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية في اليمن
مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية في اليمن...
المزيد