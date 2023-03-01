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سفارة ساحل العاج تتكفل بإيواء 55 مهاجرا بعد طردهم من منازلهم في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 01:40 مساء
سفارة ساحل العاج تتكفل بإيواء 55 مهاجرا بعد طردهم من منازلهم في تونس
مهاجرون من ساحل العاج يخيمون أمام سفارة بلادهم في انتظار عمليات الترحيل اثر الخطاب الشديد اللهجة للرئيس قيس سعيّد ضد المهاجرين. تونس في 28 فبراير 2023. (أ ف ب)
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قامت سفارة ساحل العاج بإيواء 55 من رعايا جاليتها في تونس بعد طردهم من منازلهم إثر إعلان الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين غير القانونيين، على ما أفاد دبلوماسي من السفارة وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء.

وأوضح الدبلوماسي «شعرنا الإثنين بالارتباك لكننا بالأمس تمكنا من إيواء 55 شخصًا بينهم 4 نساء على الأقل مع أطفال صغار». وقررت السفارة تأجير «مبنى بأكمله به عشر شقق مفروشة» بحسب الدبلوماسي.

خيّم بعض المهاجرين أمام سفارتهم الثلاثاء في انتظار عمليات تسجيل أسمائهم لإجلائهم إلى بلادهم، وفقًا لمراسلي «فرانس برس». لكن ما يعيق انطلاق رحلات الإجلاء «هي الغرامات التي يجب أن يدفعها الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة» القانونية بحسب المصدر.

قيس سعيد: إجراءات عاجلة
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد شدد الأسبوع الفائت على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى «عنف وجرائم».

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه «عنصري ويدعو للكراهية»، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس «صادمة» ودعا الدول الأعضاء إلى «الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية». ويقدر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهي منظمة تهتم بملف المهاجرين في تونس أن عددهم لا يتجاوز 21 ألفًا في تونس بمن فيهم الطلاب.

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