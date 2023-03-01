مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤولان حكوميان يمنيان، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي سعودي بارز في تنظيم القاعدة، في غارة يشتبه في أنها أميركية في شمال اليمن، الأحد.

وقال المسؤولان لوكالة «فرانس برس» إن الهجوم استهدف منزلا في قرية في محافظة مأرب التي كانت مسرحًا لقتال عنيف في السنوات الأخيرة بين قوات الحكومة والحوثيين الذين كانوا يسعون للسيطرة عليها.

القتيل هو حمد التميمي رئيس شورى «القاعدة»

وصرح مسؤول أمني يمني اشترط عدم الكشف عن اسمه بأن «القيادي السعودي في التنظيم حمد بن حمود التميمي الذي يشغل منصب رئيس شورى التنظيم والقاضي فيه قتل بالغارة الجوية التي استهدفت منزلا استأجره حديثا» بالإضافة إلى عضو آخر في التنظيم.

وأكد مسؤول ثان في محافظة مأرب الهجوم. ولقي ثلاثة مقاتلين تابعين للتنظيم حتفهم في أواخر يناير الماضي في غارة يشتبه في أنها نُفّذت بطائرة مسيرة أميركية في محافظة مأرب أيضا.

والولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستخدم طائرات مسلحة من دون طيار في اليمن، حيث تستهدف باستمرار تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، من بين أخطر فروع القاعدة.