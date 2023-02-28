  • Alwasat News
Atwasat

40 ألف سوري يعودون إلى وطنهم من تركيا بعد الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 01:51 مساء
40 ألف سوري يعودون إلى وطنهم من تركيا بعد الزلزال
رجل يسير بجوار مبنى دمره الزلزال في مدينة أنطاكية التركية، يوم 21 فبراير 2023. (رويترز )
alwasat radio

 قال مسؤول تركي وآخر في المعارضة السورية إن نحو 40 ألف سوري فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير في تركيا إلى شمال غرب سورية، الذي تسيطر عليه المعارضة في الأسبوعين الماضيين بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.

وقال مازن علوش، المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لوكالة «رويترز» إن السوريين دخلوا عبر أربعة معابر حدودية تسيطر عليها جماعات مسلحة سورية معارضة للرئيس السوري بشار الأسد. وقدم علوش إحصائية أفادت بأن نحو 13500 سوري دخلوا عبر معبر باب الهوى وما يقرب من عشرة آلاف عبر معبر جرابلس ونحو سبعة آلاف عبر معبري باب السلام وتل أبيض حتى أمس الإثنين.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 40 ألفا حتى يوم الإثنين، مضيفا أن العدد يتزايد يوميا. ومنعت القيود التي فرضتها تركيا في أبريل من العام الماضي السوريين المستفيدين من الحماية الموقتة من زيارة سورية والعودة إلى الأراضي التركية مرة أخرى، في محاولة لتشجيعهم على العودة إلى وطنهم.

3.5 مليون لاجئ سوري في تركيا
وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، وبدأ الأتراك يعبرون عن سخطهم من وجود اللاجئين على أراضيهم. واستغل السوريون عرضا قدمته السلطات التركية في أعقاب الزلزال يسمح لهم بقضاء ما يصل إلى ستة أشهر في شمال غرب سورية، مع إمكان عودتهم إلى تركيا مرة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن العديد من اللاجئين السوريين عادوا للاطمئنان على أقاربهم في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا ونحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة. وانتقل آخرون موقتا للإقامة مع أقاربهم، بعد أن دمر الزلزال منازلهم وأعمالهم في تركيا.

وقال خالد الأحمد، وهو عامل سوري في منتصف الخمسينيات، كان يعيش في كهرمان مرعش التي تضررت بشدة من الزلزال: «نخطط للذهاب لرؤية أقاربنا والخروج من هذه الأجواء الصعبة هنا». ووقف الأحمد هو وأبناؤه العشرة في انتظار المرور عبر الجانب التركي من معبر باب الهوى في نهاية الأسبوع، وهي المرة الأولى التي يعودون فيها إلى سورية منذ مغادرتهم قبل ثماني سنوات. وقال إن منزله تعرض لأضرار بالغة ولم يعد لديه عمل يقوم به. وأضاف «يعود الأفراد إلى وطنهم دون أن يعرفوا مكان وجهتهم تحديدا، ولكن كل ما يريدونه فقط هو الخروج من تركيا في الوقت الحالي»، مشيرا إلى أنه يسعى للعودة إلى تركيا في غضون شهر أو شهرين.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو أربعة ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سورية يعتمد معظمهم على المساعدات حتى قبل وقوع الزلزال الأخير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية
وزير الخارجية التونسي يدافع عن خطاب قيس سعيد بشأن المهاجرين غير النظاميين
وزير الخارجية التونسي يدافع عن خطاب قيس سعيد بشأن المهاجرين غير ...
الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية لليمن
الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية لليمن
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
المزيد
حصيلة جديدة.. أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسورية
حصيلة جديدة.. أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في ......
المغرب: العلاقات مع إسرائيل لن تمس دفاعنا عن حقوق الفلسطينيين
المغرب: العلاقات مع إسرائيل لن تمس دفاعنا عن حقوق ......
40 ألف سوري يعودون إلى وطنهم من تركيا بعد الزلزال
40 ألف سوري يعودون إلى وطنهم من تركيا بعد الزلزال...
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن...
الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية لليمن
الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية ......
المزيد