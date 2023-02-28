  • Alwasat News
Atwasat

أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 11:45 صباحا
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يستقل طائرة متوجها إلى آسيا. (رويترز)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستسهم بأكثر من 444 مليون دولار في جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث أدت الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات إلى جعل معظم السكان في حاجة للمساعدة.

وأضاف بلينكن في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأميركية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار.

وجاءت تصريحات بلينكن في وقت تعهدت فيه الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار خلال مؤتمر في جنيف الإثنين، بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع في اليمن الغارق في الحرب.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، في ختام المؤتمر: «يسعدني أن أقول إن لدينا 31 تعهدا أعلنت اليوم تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار»، حسب «فرانس برس».

- الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية لليمن
- الأمم المتحدة تحتاج 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن
-  شبح العودة للعنف يلوح في أفق اليمن بعد انهيار الهدنة

 

ضماد مؤقت.. ومجاعة لأكثر من 2 مليون شخص
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، إن المساعدات لليمن «ضماد مؤقت» وليست علاجا. وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن: «أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة».

وأضاف أن «الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا»، مشيرا إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من اثنين مليون شخص. بدوره، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنهم ملتزمون بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين.

ومؤتمر المانحين بشأن اليمن تنظمه حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023 والمقدرة بـ4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع «متوتر» أصلا بين الفلسطينيين والاحتلال
برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع «متوتر» أصلا بين الفلسطينيين ...
فرنسا تعتبر أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة»
فرنسا تعتبر أن «أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة»
فرنسا تحاكم امرأة عائدة من «داعش» في سورية
فرنسا تحاكم امرأة عائدة من «داعش» في سورية
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
المزيد
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن
أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن...
الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية لليمن
الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية ......
وزير الخارجية التونسي يدافع عن خطاب قيس سعيد بشأن المهاجرين غير النظاميين
وزير الخارجية التونسي يدافع عن خطاب قيس سعيد بشأن المهاجرين ......
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط سورية
مقتل عشرة مدنيين بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات «داعش» بوسط ......
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون...
المزيد