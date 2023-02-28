أميركا تتعهد بتقديم 444 مليون دولار مساعدات لليمن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستسهم بأكثر من 444 مليون دولار في جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث أدت الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات إلى جعل معظم السكان في حاجة للمساعدة.

وأضاف بلينكن في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأميركية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار.

وجاءت تصريحات بلينكن في وقت تعهدت فيه الدول المانحة بتقديم 1.2 مليار دولار خلال مؤتمر في جنيف الإثنين، بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع في اليمن الغارق في الحرب.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، في ختام المؤتمر: «يسعدني أن أقول إن لدينا 31 تعهدا أعلنت اليوم تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار»، حسب «فرانس برس».

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ضماد مؤقت.. ومجاعة لأكثر من 2 مليون شخص

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، إن المساعدات لليمن «ضماد مؤقت» وليست علاجا. وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن: «أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة».

وأضاف أن «الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا»، مشيرا إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من اثنين مليون شخص. بدوره، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنهم ملتزمون بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين.

ومؤتمر المانحين بشأن اليمن تنظمه حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023 والمقدرة بـ4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص في البلاد.