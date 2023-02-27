برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع «متوتر» أصلا بين الفلسطينيين والاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

رأت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين ضرورة ملحة لما وصفته بـ«تجنب تصعيد الوضع المتوتر» أصلا في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية انتقاما لمقتل اثنين منهما.

وقال كريستوفر برغر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي «من الملح احترام الاتفاقات لتجنب التصعيد وأن يلتزم الجميع الآن بعدم تأجيج وضع متوتر جدا في الأصل».

اجتماع العقبة

وتعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، عُقِد أمس الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ«خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف».

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر، بحسب «فرانس برس».

وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد العنف».