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المقداد: دور مصري كبير في مواجهة النتائج الكارثية لزلزال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 11:29 صباحا
المقداد: دور مصري كبير في مواجهة النتائج الكارثية لزلزال سورية
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد خلال مباحثات بمقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، 27 فبراير 2023. (تويتر)
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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الإثنين، إن «قيادة مصر وشعبها قدمتا دورا كبيرا في مواجهة النتائج الكارثية للزلزال»، وذلك في تصريح صحفي مع نظيره المصري سامح شكر، الذي وصل دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق اليوم، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). 

وأضاف المقداد «عندما يأتي وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى دمشق فهو يأتي إلى بيته وأهله وبلده».

جلسة مباحثات بين شكري والمقداد
وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي المصري، السفير أحمد أبوزيد، في تغريدة عبر «تويتر» إن « شكري عقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري بمقر وزارة الخارجية السورية»، مشيرا إلى أن الوزير المصري «نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سورية جراء الزلزال المدمر».

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الصراع في سورية العام 2011، حيث من المقرر أن يجري زيارة أخرى إلى تركيا.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية منتصف مارس 2011، ساد فتور في العلاقة بين القاهرة ودمشق، من دون أن تنقطع بشكل كامل. وبخلاف دول عربية أخرى، أبقت مصر سفارتها مفتوحة في دمشق طيلة سنوات النزاع، لكنها خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي وعدد أفراد بعثتها.
 

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