الأسد يلتقي شكري.. رسالة تضامن مصرية مع سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الخارجية المصرية، إن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل اليوم الإثنين وزير الخارجية سامح شكري، الذي وصل إلى دمشق في وقت سابق.



وقال الناطق الرسمي المصري السفير أحمد أبوزيد، في تغريدة عبر «تويتر» إن « شكرى عقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية»، مشيرا إلى أن الوزير المصري «نقل رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سورية جراء الزلزال المدمر».

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الصراع في سورية العام 2011، حيث من المقرر أن يجري زيارة أخرى إلى تركيا.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية منتصف مارس 2011، ساد فتور في العلاقة بين القاهرة ودمشق، من دون أن تنقطع بشكل كامل. وبخلاف دول عربية أخرى، أبقت مصر سفارتها مفتوحة في دمشق طيلة سنوات النزاع، لكنها خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي وعدد أفراد بعثتها.

وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد خلال مباحثات بمقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، 27 فبراير 2023. (تويتر)