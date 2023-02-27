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«سانا»: وزير الخارجية المصري يصل دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 09:10 صباحا
«سانا»: وزير الخارجية المصري يصل دمشق
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد، خلال لقاء في دمشق، 27 فبراير 2023. (سانا)
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قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري وصل إلى دمشق.

وهذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى دمشق منذ اندلاع الصراع في سورية العام 2011، حيث من المقرر أن يجري زيارة أخرى إلى تركيا.

 ومن المنتظر بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن «يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سورية وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها».

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