عضو في مجلس السيادة السوداني يتعهد بوضع حد لـ«تعدد الجيوش»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو مجلس السيادة في السودان ياسر العطا، أن المؤسسة العسكرية ستعمل على دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في الجيش، وصولًا إلى جيش مهني واحد يخضع لسلطة الدولة. وقال العطا في مناسبة اجتماعية بمنطقة نهر النيل شمالي الخرطوم: «لا يوجد بلد محترم به جيشان».

وتعهد المسؤول بمساندة ودعم التحول الديمقراطي، من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، مؤكدًا أن القوات المسلحة «لن تخذل الشعب السوداني ولن تخشى أي مهددات داخلية وخارجية»، بحسب «سكاي نيوز»

تحقيق أهداف الثورة والانتقال لدولة مدنية

وأضاف: «إننا في القوات المسلحة نؤمن بأهمية تحقيق أهداف الثورة وأهمية الانتقال لدولة مدنية ديمقراطية حرة ليس فيها إقصاء لأحد»، مشددًا على أن قوى الثورة هي فقط التي لها الحق في تسيير دفة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

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كان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري الذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين، الموقع في الخامس من ديسمبر 2022، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة

وقال البرهان: «إذا كان هناك حديث واضح عن دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في القوات المسلحة سنمضي في الاتفاق الإطاري، أي كلام غير هذا لن يكون مقبولًا لنا».

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري، على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد، وفي أعقاب تلك التصريحات، أكد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري الذي نص على الوصول إلى جيش مهني واحد.

وأشار دقلو إلى أن دمج قوات الدعم السريع التي يقودها، يحتاج إجراءات وخطوات محددة وفقا لجدول زمني يحدده الاتفاق الإطاري.