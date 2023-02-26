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الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في كييف بعد عام من غلقها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 04:57 مساء
الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في كييف بعد عام من غلقها
السفارة الجزائرية في كييف. (الإنترنت)
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قررت الجزائر، الحليف التقليدي لموسكو، إعادة فتح سفارتها في كييف المغلقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الأحد.

وجاء في البيان «قررت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إعادة فتح سفارتها بكييف، للحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد ومصالح الجالية الوطنية»، وتابع البيان «سيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال»، مشيرة إلى أن «هذا القرار سيجري تطبيقه في أقرب وقت ممكن»،  بحسب «فرانس برس».

 اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا 
وأغلقت الجزائر مقر سفارتها في كييف غداة اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من سنة، حيث كانت السفارة ترعى مصالح حوالي ألف طالب في الجامعات الأوكرانية. وفقدت الجزائر أحد رعاياها وهو طالب يبلغ 24 سنة قضى في قصف على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

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وتربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع مبادلات وصلت إلى 4.5 مليار دولار، أو على المستوى السياسي والاستراتيجي. كذلك، تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك في اجتماعات البلدان المصدرة للنفط «أوبك+».

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