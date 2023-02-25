  • Alwasat News
Atwasat

تونس.. المئات يتظاهرون ضد الخطاب الرسمي «العنصري»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 09:06 مساء
تونس.. المئات يتظاهرون ضد الخطاب الرسمي «العنصري»
من تظاهرة ضد العنصرية في تونس العاصمة. (الإنترنت)
alwasat radio

تظاهر مئات السبت في تونس العاصمة ضد العنصرية والخطاب «الفاشي» تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مطالبين الرئيس قيس سعيّد بالاعتذار لهذه الجالية.

وهتف المتظاهرون ومن بينهم فنانون ونشطاء، «تسقط الفاشية.. تونس أرض أفريقية» و«التضامن مع المهاجرين غير النظاميين» و«يا رئيس العار قدّم الاعتذار»، بحسب «فرانس برس».

تجمّع المحتجّون أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وساروا نحو شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة على مرأى من عناصر شرطة بالزي المدني، وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها «تونس تنتقل من مسار ديموقراطي إلى مسار فاشي» و«لا للعنصرية» و«الكرامة والحقوق لكل المهاجرين والمهاجرات». 

 «إجراءات عاجلة» ضد الهجرة غير النظامية
في كلمة أمام الحشد، قالت سعدية مصباح رئيسة جمعية «منامتي» المناهضة للعنصرية، «أخاطب إخواني وأخواتي من جنوب الصحراء، أخاطب من حرموا من أصواتهم، أقول لكم تحلوا بالثبات تونس ليست كما قيل لكم، تونس بلد مضياف، لا تخافوا، نحن معكم».

-  تصريحات الرئيس التونسي تثير مخاوف الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء
-  تونس.. قيس سعيد يرد على الانتقادات بعد دعوته لوقف تدفق المهاجرين

ودعا الرئيس قيس سعيّد حكومته الثلاثاء إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، قائلاً إن وجودهم في تونس مصدر «عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة».

واستنكر سعيّد تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين» الناتج في رأيه من «ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس» وجعلها «دولة أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية». 

إدانة تصريحات السلطات التونسية
وقالت روضة صعيبي المسؤولة في «الجمعية التونسية لمساندة الأقليات» التي شاركت في التظاهرة إن «هذا الخطاب الذي يدعو إلى العنف والكراهية يخجلنا ولا يمثل تونس والتونسيين».

بعد احتجاجات من منظمات غير حكومية تونسية ودولية، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بياناً الجمعة يدين «بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية

التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة التونسية تعتقل المعارض البارز غازي الشواشي
الشرطة التونسية تعتقل المعارض البارز غازي الشواشي
انطلاق فعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد
انطلاق فعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد
تونس تحل جهاز شرطة البيئة
تونس تحل جهاز شرطة البيئة
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سورية
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سورية
لقاء فلسطيني-إسرائيلي في الأردن «لبحث التهدئة» في الأراضي الفلسطينية الأحد
لقاء فلسطيني-إسرائيلي في الأردن «لبحث التهدئة» في الأراضي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة...
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
المزيد
تونس.. المئات يتظاهرون ضد الخطاب الرسمي «العنصري»
تونس.. المئات يتظاهرون ضد الخطاب الرسمي «العنصري»...
عريضة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي جزائري تتخطى عشرة آلاف توقيع
عريضة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي جزائري تتخطى عشرة آلاف توقيع...
تحطم طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجاة قائدها
تحطم طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجاة قائدها...
لقاء فلسطيني-إسرائيلي في الأردن «لبحث التهدئة» في الأراضي الفلسطينية الأحد
لقاء فلسطيني-إسرائيلي في الأردن «لبحث التهدئة» في الأراضي ......
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سورية
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سورية...
المزيد