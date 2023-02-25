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عريضة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي جزائري تتخطى عشرة آلاف توقيع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 07:35 مساء
عريضة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي جزائري تتخطى عشرة آلاف توقيع
تظاهرات سابقة في الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت)
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تخطّت عريضة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» السبت، عتبة عشرة آلاف توقيع تطالب بإطلاق سراح الصحافي الجزائري إحسان القاضي المُودَع الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي تمويلًا غير مشروعٍ..

وجاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه «من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية»، بحسب «فرانس برس».

وأُودع القاضي، مدير إذاعة «راديو ام» وموقع «مغرب إيمرجان» الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه.

 المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية 
وتشتبه السلطات في أن الصحفي قام بـ«تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني». 

وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة «إنترفاس ميديا» التي تنشر «راديو إم» و«مغرب إيمرجان» ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة. 

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بداية يناير، دعا 16 صحفيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات «غير المقبولة» التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.

وتحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

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