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لقاء فلسطيني-إسرائيلي في الأردن «لبحث التهدئة» في الأراضي الفلسطينية الأحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 04:24 مساء
لقاء فلسطيني-إسرائيلي في الأردن «لبحث التهدئة» في الأراضي الفلسطينية الأحد
ساحة المسجد الأقصى. (أرشيفية: الإنتنرت)
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أعلن مصدر رسمي أردني، السبت، أن اجتماعا «أمنيا سياسيا» سيعقد غدا الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة بين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي «لبحث التهدئة» في الأراضي الفلسطينية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن «الاجتماع الذي يعقد في العقبة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف إن «الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف إضافة إلى الوصول إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني».

الاجتماع هو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
وأوضح المصدر أن الاجتماع هو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات، وأن انعقاده يمثل «خطوة ضرورية... للوصول إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور».

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قُتل الأربعاء 11 فلسطينياً، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة. ومنذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 61 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر.

 لقاء نادرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي
عقد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لقاء نادرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 24 يناير في عمان، أكد خلاله «ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام»، داعيا إلى «وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر فيما مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014.

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