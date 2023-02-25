الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة مفخخة قادمة من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأردني، أن قوات حرس الحدود أسقطت السبت طائرة مسيرة قادمة من سورية، حاولت اجتياز الحدود الأردنية، وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

ونقل الجيش الأردني في بيان، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن «قوات حرس الحدود، رصدت.. محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، جرى العثور على بندقية إم فور، وأربع قنابل يدوية، وتبين أنه جرى إعداد الطائرة المسيرة بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود».

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وأكد أن «القوات المسلحة الأردنية، ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر، إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.

إحباط محاولات تهريب المخدرات

وفي 17 فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالى 375 كيلومترا، والتي باتت «منظمة» وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال الجيش آنذاك، إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي جرى ضبطها طوال العام 2021.

وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.

وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.