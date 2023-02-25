تونس تحل جهاز شرطة البيئة

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت تونس جهاز شرطة البيئة، وهو مشروع أطلقته السلطات قبل سنوات في خطوة لوقف التدهور البيئي المؤثر على قطاع السياحة الحيوي.

وأصدر الرئيس قيس سعيد، مرسوما بالجريدة الرسمية، يقضي بحل الجهاز وتكليف «أعوان» تتولى وزارة الداخلية تكوينهم ليتكفلوا بنفس المهام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وبدأت شرطة البيئة مهامها في عام 2017 بعد سنوات من حالة الانفلات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، عقب أحداث الثورة عام 2011 وتراجع سلطة الدولة الرقابية، ما أدى الى انتشار البناءات الفوضوية والاعتداء على الأملاك العامة وتفشي القمامة.

تكرار شكاوى السياح

وأثرت تلك الصورة سلبا على القطاع السياحي الحيوي في تونس، مع تكرار شكاوى السياح الوافدين من الخارج من تدني معايير النظافة.

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ولم تفض أنشطة جهاز شرطة البيئة، الذي يقوم بدوريات وعمليات تمشيط للمناطق السوداء بسيارات رباعية الدفع لرصد المخالفات ضد البيئة والصحة العامة، بنتائج فعالة.

ويقول الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التشريعية بالكامل عبر المراسيم منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، إنه يعمل على مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.