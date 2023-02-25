انطلاق فعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في بغداد اليوم السبت، أعمال الدورة الـ34 للاتحاد البرلماني العربي، والتى تستمر ليومين.

وقال رئيس البرلمان العراقي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس الجلسة، محمد الحلبوسي، خلال افتتاحه المؤتمر إن «انعقاد هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة للعلاقات بين الدول العربية، ونتطلع إلى دعم ومساندة الدول العربية للعراق، كما ننتظر من المؤتمر مناقشة القضايا العربية والإقليمية»، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

وأضاف «آن الأوان للشعب العربي التوحد ونبذ الخلافات وصياغة استراتيجية لمعالجة الخلافات، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي من خلال وضع خطط مدروسة».

دعم القضية الفلسطينية

وجدد موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، ودان كل الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

- عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

دعا رئيس البرلمان العراقي إلى دعم سورية في مواجهة آثار الزلزال والعمل على إعادة هذا البلد إلى محيطه العربي والعمل على إيجاد الاستقرار لسورية وإعادة المهجرين.

ويناقش المؤتمر، في مبنى الحكومة العراقية على مدى يومين عدة ملفات وقضايا عربية في المجالات السياسية والاقتصادية .