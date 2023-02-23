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بعد المجزرة الإسرائيلية.. قصف متبادل بين قوات الاحتلال وقطاع غزة (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 05:39 مساء
بعد المجزرة الإسرائيلية.. قصف متبادل بين قوات الاحتلال وقطاع غزة (فيديو وصور)
شبان يحرقون الإطارات شمال قطاع غزة احتجاجا على مجزرة نابلس. (صورة من فيديو: وكالة الأنباء الفلسطينية)
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تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عمليات قصف اليوم الخميس، في أعقاب مقتل 11 فلسطينيا في عملية للاحتلال بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب خلال العملية العسكرية التي سجلت أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ 2005، أكثر من 80 فلسطينيا بالرصاص الحي.

وفيما قالت تل أبيب إن العملية استهدفت نشطاء مشتبها بهم؛ وصفتها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها مجزرة ودانتها الرئاسة الفلسطينية، وفق وكالة «فرانس برس».

صواريخ فلسطينية وضربات جوية للاحتلال 
وأطلقت فجر الخميس صواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل؛ تلتها ضربات جوية إسرائيلية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ العام 2007.

وقالت تل أبيب إنها اعترضت خمسة صواريخ من أصل ستة أطلقت من قطاع غزة، فيما سقط السادس في منطقة غير مأهولة؛ لكن شهود عيان في قطاع غزة أشاروا إلى ثمانية صواريخ أطلقت من هناك.

ولم يسجل سقوط إصابات أو قتلى في تبادل القصف.

استهداف مصنع لإنتاج الأسلحة 
وقال جيش الاحتلال إن صواريخه استهدفت مصنعا لإنتاج أسلحة ومعسكرا تابعين لحركة حماس.

وتبنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ. وقال مصدر في الحركة إن عناصر تابعين لها أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس. وكانت الحركة أكدت مقتل أحد قياديها في العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جلسة للحكومة اليوم الخميس، «يجب ضرب الإرهاب بالقوة، وإجبار من يسعون لمهاجمتنا هلى دفع الثمن».

ودعت الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد، مؤكدة أنها قلقة للغاية من مستويات العنف.

وأعلن الناطق باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الأخير توجه اليوم الخميس إلى قطاع غزة.

إضراب في الضفة الغربية
إلى ذلك، عم الإضراب مناطق عدة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم ممثلين لفصائل فلسطينية، تعبيرا عن «الغضب على مجزرة الاحتلال في نابلس جبل النار والثوار والأحرار وإكراما لأرواح الشهداء الأبطال».

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني  أمس الأربعاء إن مسعفيها عالجوا 250 حالة استنشاق للغاز المسيل للدموع وعشرات الجروح من طلقات نارية.

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أحد ضحايا مجزرة نابلس. (صورة من فيديو: وكالة الأنباء الفلسطينية)
فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أحد ضحايا مجزرة نابلس. (صورة من فيديو: وكالة الأنباء الفلسطينية)
إضراب في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، 23 فبراير 2023 ردًا على المجزرة الإسرائيلية (أ ف ب)
إضراب في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، 23 فبراير 2023 ردًا على المجزرة الإسرائيلية (أ ف ب)
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