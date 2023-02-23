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مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 12:50 مساء
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس
حشد يشيع عددا من القتلى الفلسطينيين في نابلس، 22 فبراير 2023 (أ ف ب)
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قتل 11 فلسطينيًا، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بالرصاص الحي في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة، بينما وصفت الجامعة العربية الحادث بـ«المجزرة».

وفي نيويورك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن «الوضع حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأكثر اشتعالا منذ سنوات مع بلوغ التوترات ذروتها في سياق تعطّل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وشدد غوتيريس على أن الأولوية المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء.

قلق أوروبي وأميركي ودعوة إلى الهدوء
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ، إذ شدّد مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل على الأهمية القصوى لسعي كل الفرقاء لإعادة إرساء الهدوء واحتواء التوترات.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية.

وفي باريس قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تدين كلّ أعمال العنف المرتكبة ضدّ مدنيّين وتدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أيّ عمل يمكن أن يؤجّج العنف.

ودانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ العملية الإسرائيلية في نابلس بأنها مجزرة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري.

الجامعة العربية والرياض تدينان الحادث 
ووصفت جامعة الدول العربية العملية الإسرائيلية بأنها مجزرة جديدة. وحملت الجامعة في بيان «سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية عن هذه المجزرة الرهيبة والجريمة النكراء».

كما عبرت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار العملية، مؤكدة «رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي».

ودانت الخارجية الأردنية استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة نابلس.

استخبارات الاحتلال تقبض على متهمين بتنفيذ إطلاق نار
وفي بيان له قال الجيش الإسرائيلي إنه قام «بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بتورطهم في تنفيذ عمليات إطلاق نار (في الضفة الغربية) والتخطيط لهجمات، مضيفا أنه نفذ بالتعاون مع شرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام «عمليات مكافحة إرهاب جاءت نتيجة جهود استخباراتية مركزة».

وتخلل العملية رشق بالحجارة وإطلاق متفجرات نحو الجنود، وفق الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه لم يسجل إصابات في صفوف.

وروى أحد السكان ويدعى مصطفى شاهين لفرانس برس أنه سمع دوي انفجارات وإطلاق نار صباحا، وقال إن عددا كبيرا من الجنود هاجموا وسط نابلس.

الصحة الفلسطينية: 102 إصابة 7 منها خطيرة
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الإصابات إلى 102 إصابة، بينها سبع إصابات خطيرة على الأقل، موضحة أن بينها 82 إصابة بالرصاص الحي.

ومنذ مطلع العام الجاري، أودت أعمال العنف والمواجهات بحياة 60 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وتسعة إسرائيليين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد للوكالة الفرنسية.

وحصيلة قتلى التوغل في نابلس الأربعاء هي الأكثر فداحة لعملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2005 على الأقل.

وأكد مراسل «فرانس برس» انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة بعد نحو ثلاث ساعات. وبعد الظهر احتشد عدد كبير من الأشخاص بينهم مسلحون في نابلس لتشييع القتلى. 

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