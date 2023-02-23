غارات إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس غارات عدّة على قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وزعم جيش الاحتلال أن طائراته استهفدت موقع «بدر» التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قرب مخيّم الشاطئ في شمال غرب غزة، بالإضافة إلى موقع آخر وسط القطاع.

صواريخ من غزة

ونقلت الوكالة الفرنسية عن شهود أن عدة صواريخ أطلقت قبل ساعات من الغارات باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال الشهود إنّهم أحصوا نحو ثمانية صواريخ، بينما أشار جيش الاحتلال في بيان إلى رصد ستّة صواريخ اعترض خمسة منها، في حين سقط الصاروخ السادس في منطقة غير مأهولة.