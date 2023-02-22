شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن بقيت نحو أربعين ساعة تحت الأنقاض في شمال غرب سورية، تواجه الطفلة شام اليوم خطر بتر ساقيها، بعد إصابتها على غرار ناجين كثر من الزلزال بمتلازمة «هرس الأطراف».

الفيديو الذي يوثق إنقاذها ونشرته منظمة الخوذ البيضاء انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه شام الشيخ محمد (9 سنوات) ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها. ثم تئن من بقائها تحت الأنقاض، بحسب «فرانس برس».

40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار المنزل

تخضع شام، التي ظلت 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، للمراقبة منذ أيام في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء في مدينة إدلب. وتواجه الطفلة، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.

الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا المجاورة، مودياً بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلدين، دمر منزل الطفلة في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبّب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.

- سوريون يرفضون مغادرة منازلهم المتصدعة بفعل الزلزال

- الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب الزلزال في سورية

على سرير المستشفى، تتمدد شام وقربها دمية، وتردد «ساعدني يا دكتور» في كل مرة تشعر فيها بألم شديد.

يوضح الأطباء العاملون في شمال غرب سورية، أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3.688 سورياً على الأقل. ويقول أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى «الطفلة شام واحدة من حالات عدة وردت الى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من أربعين ساعة تحت الأنقاض».

«ابتسامة الموت»

ويقول الطبيب الذي يعمل في مستشفى في بلدة معرة مصرين تديره الجمعية الطبية السورية الأميركية «سامز»، إن «وضعها كان حرجاً لأنها معرضة للبتر على مستوى الساقين». لكنه أشار إلى أن «بعض المؤشرات الإيجابية» دفعت بالمشرفين عليها إلى تأجيل عملية البتر.

نشرت الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، تغريدة الأسبوع الماضي، طلبت فيها «الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس»، التي تحتاج إلى «رعاية طبية متقدمة».

تنتج متلازمة الهرس «عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة ... ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة»، وفق مصطفى، الذي أفاد عن معاينة الأطباء في المنطقة لحالات كثيرة مشابهة خصوصاً من الأطفال.

يصل المصاب إجمالاً وهو بحالة جيدة الى المستشفى حيث يبلغ الأطباء بألم يشعر به على مستوى الأطراف. لكنه يكون في الوقت ذاته عرضة للإصابة بمشكلات في القلب والكلى تُهدد حياته. ويقول مصطفى «هذا ما يُسمى بالمصطلح العامي: ابتسامة الموت».

نجاح في إخراجها بعد ست ساعات من العمل

ولا يواجه المصاب خطر التعرض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، «فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي الى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي». وسجلت وزارة الصحة التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» المحلية، التي تدير مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها، مئة حالة مصابة بمتلازمة الهرس، تعرّض العديد منها لقصور كلوي استدعى الخضوع لعمليات غسيل الكلى.

حين نجحوا في إخراجها بعد ست ساعات من العمل من تحت أنقاض مبنى نزحت عائلتها إليه قبل ثلاث سنوات هرباً من آخر هجوم لقوات النظام بدعم روسي في المنطقة، احتفل عناصر الإنقاذ بشام.

في مقطع الفيديو المتداول، يقترح المتطوع في الخوذ البيضاء محمد نصرالدين أن يغني لها أغنية أو تغنيها هي، تؤكد له أنها تعرف الأغنية وتبدأ بدندنتها بصوت منخفض. يقول نصرالدين «أعادت لنا القوة حين رأيناها تتحدث تحت الأنقاض وكانت فرحتنا لا توصف حين خرجت. نتمنى أن تبقى سالمة».

«أريد أن ألبس ثياباً جميلة، أريد أن أصبح أميرة».

وفي محاولة للتخفيف عنها ريثما يتمكنون من سحبها، يعدها المتطوع زياد حمدي برحلة إلى مدينة الملاهي بعد إخراجها. فتجيبه «أريد أن ألبس ثياباً جميلة، أريد أن أصبح أميرة».

ويقول حمدي «سبحان الله لديها سرعة بديهة، لم أتوقع أن تجيبني بهاذ الشكل، حتى أنها كانت تطلب مني أن أتوقف عن العمل وتقول لي: لدي فكرة. ثم تقترح أن تشرب أو تنام قليلاً». وبعد ست ساعات من العمل المتوصل والحوار الطويل، حرر متطوعو الخوذ البيضاء شام من بين الركام.

ويقول حمدي «كان الوضع محزناً للغاية، سقط السقف على رجليها، كنت أعمل لتحرير رجليها ودمعتي في عيني، أتذكر ابنتي البالغة خمس سنوات». وتحتاج شام التي تقبع في العناية الموقتة، إلى المراقبة المتواصلة. ويقول حمدي «الوعد وعد، سآخذها إلى مدينة الملاهي».