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غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 05:56 مساء
غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، رغم تنديده بـ«الإرهاب»، بعد تصعيد دامٍ جديد في الضفة الغربية.

وقال غوتيريس أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، «كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام. كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضًا من جانب الجميع»، بحسب «فرانس برس».

تنديد مجلس الأمن
وندد مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إن المستوطنات «عقبة» أمام السلام.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر»، وفق «فرانس برس».

وقف التراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية
وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

-  الاحتلال الإسرائيلي يندد ببيان مجلس الأمن عن المستوطنات
-  «مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
- الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية

 

9 مواقع استيطانية جديدة بالضفة الغربية 
ومنحت حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية وأعلنت عن بناء عدد كبير من المنازل الجديدة في مستوطنات قائمة. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى روابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.

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