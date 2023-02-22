غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، رغم تنديده بـ«الإرهاب»، بعد تصعيد دامٍ جديد في الضفة الغربية.

وقال غوتيريس أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، «كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام. كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضًا من جانب الجميع»، بحسب «فرانس برس».

تنديد مجلس الأمن

وندد مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، في بيان بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إن المستوطنات «عقبة» أمام السلام.

واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بدعم من جميع أعضائه الخمسة عشر والذي لا يعتبر ملزما، أن «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر»، وفق «فرانس برس».

وقف التراخيص لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية

وفي وقت سابق ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تصدر ترخيصا لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر المقبلة.

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