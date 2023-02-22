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جيش الاحتلال يقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية متواصلة بنابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 12:24 مساء
جيش الاحتلال يقتل ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية متواصلة بنابلس
عربات عسكرية إسرائيلية خلال مداهمة في الضفة الغربية. (وفا)
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 قتل رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين اثنين في عملية عسكرية متواصلة منذ الصباح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب «3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس»، مؤكدة في بيان لاحق «تسجيل 36 إصابة، بينها 6 إصابات خطيرة تتلقى العلاج في مستشفيات المدينة»، وفق وكالة فرانس برس.

قوات الاحتلال تقتحم حارة الشيخ مسلم 
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت وفا  أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة. ودعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.

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