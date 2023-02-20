بعد الطرد.. زعيمة النقابات الأوروبية تدعو رئيس تونس لاحترام الحقوق النقابية

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طردها من البلاد لمشاركتها في احتجاج مناهض للحكومة نظمه اتحاد الشغل أحد أكبر القوى في تونس.

وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى «أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي». حسب وكالة «رويترز».

وكان الرئيس التونسي أعلن السبت الماضي أن لينش «شخصية غير مرغوب فيها» ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة. وأضاف أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت «تدخلا سافرا في الشؤون التونسية».