بعد الطرد.. زعيمة النقابات الأوروبية تدعو رئيس تونس لاحترام الحقوق النقابية

دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طردها من البلاد لمشاركتها في احتجاج مناهض للحكومة نظمه اتحاد الشغل أحد أكبر القوى في تونس.
وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى «أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي». حسب وكالة «رويترز».
وكان الرئيس التونسي أعلن السبت الماضي أن لينش «شخصية غير مرغوب فيها» ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة. وأضاف أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت «تدخلا سافرا في الشؤون التونسية».
لانش وتظاهرة عمالية
وتظاهر السبت الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد. وشاركت في التظاهرة لانش التي أدلت كلمة قالت فيها «أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا».
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