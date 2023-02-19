الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب الزلزال في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت الأمم المتحدة، أن 8.8 مليون شخص، تضرروا بسبب كارثة الزلزال في سورية.

وكتبت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، نجاة رشدي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، «من المتوقع أن تحتاج الأغلبية إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «أ ف ب».

وأضافت «الأمم المتحدة ملتزمة تماما ببذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع السوريين».

نقص مساعدات الأمم المتحدة

وشكا نشطاء وعمال إغاثة في مناطق سيطرة المعارضة، في شمال غرب سورية، من نقص مساعدات الأمم المتحدة، في الأيام، التي أعقبت الزلزالين المدمرين في السادس من فبراير الحالي.

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خلال زيارة إلى المنطقة، أقر منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، بأن المنظمة فشلت في مساعدة الضحايا في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد.

وشهد مراقبون أيضا عقبات بيروقراطية، بالنسبة للأمم المتحدة، والتي كان من الممكن أن تصل بضائعها بشكل أسرع، بمركبات أصغر عن الشاحنات الضخمة المعتادة، بسبب الطرق المدمرة في المنطقة التي تمزقها الحرب.