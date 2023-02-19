مقتل 6 حوثيين في معارك مع الجيش اليمني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الأحد، مقتل 6 من مسلحيها، في مواجهات مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، إنه «جرى في العاصمة صنعاء تشييع جثامين النقيب محمد علي النهاري، والنقيب علي محسن العولقي، والملازم ثاني عبد الكريم أمين الحسام، والملازم ثاني ماجد محمد البخيتي، والمساعد محمد حيدر مهدلي، والمساعد عزي يوسف محلوي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة

وتحدثت الوكالة الحوثية بأن من جرى تشييعهم «سقطوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن»، في إشارة إلى مواجهات مع قوات الجيش اليمني المسنودة من التحالف العربي .

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يأتي ذلك رغم استمرار الجهود الأممية والدولية الرامية لتمديد الهدنة في اليمن، نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع.

يذكر أنه في مطلع أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، والتي استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.