  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 09:07 مساء
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي قيس سعيد. (الإنترنت)
alwasat radio

أصدر الرئيس التونسي السبت قرارا بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لينش بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات.  

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة ايستر لينش التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه»، وفق «فرانس برس».

وفي سياق متصل تظاهر السبت الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش التي أدلت كلمة قالت فيها «أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا».

-  صحفيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ«قمع الحريات»
-  الأمن التونسي يعتقل ناشطا سياسيا ينتمي لحزب التكتل الديموقراطي

وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل «يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي» و«تونس ليست للبيع»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية» و«الحرية للأخ أنيس الكعبي» و«لا لرفع الدعم»، وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار، بحسب «فرانس برس».   

 احتجاجات في سبع محافظات
وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان (وسط) والقصرين (غرب) ونابل (شرق) والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال) ومدنين وتوزر (جنوب).

وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن «الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد». وتابع «نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات.. اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة الاتحاد الأفريقي

العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة ...
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه

في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا

العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
4 دول لاتينية «قلقة بشدة» من توسع إسرائيل الاستيطاني
مقتل 36 مدنيا في سورية جراء هجوم لـ«داعش»
مقتل 36 مدنيا في سورية جراء هجوم لـ«داعش»
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)
إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ......
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وتستدعي سفيرها للتشاور
الجزائر تحتج على نقل الناشطة بوراوي لفرنسا وتستدعي سفيرها ......
قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» بالقدس الشرقية
قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» بالقدس الشرقية...
المزيد
«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن
«القاعدة» يعلن عن تبادل أسرى مع الحوثيين في اليمن...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
تظاهرة للاتحاد التونسي للشغل احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
تظاهرة للاتحاد التونسي للشغل احتجاجا على الوضع الاقتصادي ......
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة
هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8 درجة...
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا
ارتفاع ضحايا هجوم «داعش» في سورية إلى 53 قتيلا...
المزيد