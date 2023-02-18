الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس التونسي السبت قرارا بطرد الأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لينش بعدما شاركت في تظاهرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وألقت خلالها كلمة انتقدت فيها السلطات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان «بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة ايستر لينش التي شاركت اليوم بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه»، وفق «فرانس برس».

وفي سياق متصل تظاهر السبت الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل «المركزية النقابية» في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ«استهدافه» من قبل الرئيس قيس سعيّد.

وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات ايستر لانش التي أدلت كلمة قالت فيها «أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا».

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وردد أنصار الاتحاد شعارات من قبيل «يا حكومة صندوق النقد الدولي، الاتحاد دائما قوي» و«تونس ليست للبيع»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «لا لغلاء الأسعار وضرب المقدرة الشرائية» و«الحرية للأخ أنيس الكعبي» و«لا لرفع الدعم»، وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في إشارة إلى غلاء الأسعار، بحسب «فرانس برس».

احتجاجات في سبع محافظات

وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان (وسط) والقصرين (غرب) ونابل (شرق) والمنستير (شرق) وبنزرت (شمال) ومدنين وتوزر (جنوب).

وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن «الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد». وتابع «نحن مستهدفون وتحاك ضدنا الملفات.. اليوم يعزل كل نقابي لمجرّد التعبير عن رأيه».